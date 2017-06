Sowohl die ce global sourcing GmbH, als auch die First Components GmbH sind innerhalb der letzten Monate in finanzielle Schieflage geraten und letztendlich im März 2017 in die Insolvenz gegangen. Zuvor hatten beide Unternehmen über ein Jahrzehnt lang finanziell stürmische Zeiten durchgemacht, mit häufigen Firmennamenwechseln und Änderung der Eigentumsverhältnisse. Zum Stichtag 1.Juni 2017 wurden beide Firmen übernommen und unter der neu gegründeten ce consumer electronic GmbH zusammengeführt.

Die ce consumer electronic GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Intertec ...

