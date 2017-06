Wien - Die Deutsche Asset Management hat für den offenen Immobilienfonds grundbesitz europa (ISIN DE0009807008/ WKN 980700) in London zwei langfristig vermietete Bürohäuser für rund 310 Millionen Britische Pfund (354 Mio. Euro) gekauft, so die Experten von "FONDS professionell".Damit halte der rund 5,6 Milliarden Fonds schwere Fonds nun insgesamt 59 Immobilien, von denen neun in Großbritannien lägen.

Den vollständigen Artikel lesen ...