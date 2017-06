Mainz (ots) -



Ein Politiker im Wahlkampf und drei Bürger, die seine Politik ablehnen. Wie überzeugend ist der Bundestagskandidat? Kann er die Wähler umstimmen? Im neuen Social Factual "Volksvertreter", das am Donnerstag, 29. Juni 2017, 22.15 Uhr, in ZDFneo startet, stellt sich jeweils ein Politiker aus SPD, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und AfD je drei gegnerischen, wahlberechtigten Bürgern.



Moderator Jo Schück empfängt als Gastgeber die Beteiligten in einem Berliner Loft - erstes Beschnuppern, vorsichtiges Abklopfen, neugieriges Fragen inklusive. Danach stellen sich die Politiker der unterschiedlichen Parteien in einem Gespräch unter vier Augen jedem Einzelnen der politisch Interessierten. In diesem Gespräch können Meinungen diskutiert, überdacht, verteidigt und auch über Bord geworfen werden. Bleibt die Gegenseite ihrer Überzeugung treu, oder sieht es nach einem Tag intensiver Gespräche und regen Austausches anders aus? Wird aus dem CDU-Gegner eventuell ein Befürworter, bleibt es bei Anti-FDP, schafft es ein "Grüner", die politischen Gegner von "seiner" Politik zu überzeugen, oder erreicht ein AfD-Bundestagsanwärter gar seine Widersacher?



Die Sendetermine und Politiker im Überblick: CDU/Paul Ziemiak - Donnerstag, 29. Juni 2017, 22.15 Uhr CSU/Silke Launert - Donnerstag, 29. Juni 2017, 23.00 Uhr SPD/Tim Renner - Donnerstag, 6. Juli 2017, 22.15 Uhr Bündnis 90/Die Grünen/Konstantin von Notz - Donnerstag, 13. Juli 2017, 22.15 Uhr Die Linke/Sevim Dagdelen - Donnerstag, 20. Juli 2017, 22.15 Uhr AfD/Markus Frohnmaier - Donnerstag, 27. Juli 2017, 22.15 Uhr FDP/Lencke Steiner - Donnerstag, 3. August 2017, 22.15 Uhr



