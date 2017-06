Lieber Leser,

in der vergangenen Woche fiel der Preis für die europäische Rohölsorte Brent auf 44,50 US-Dollar je Fass. Der Preis für die nordamerikanische Rohölsorte WTI fiel auf unter 42 US-Dollar je Barrel. Seitdem konsolidieren beide leicht, es ist jedoch noch keine Bodenbildung oder dergleichen zu erkennen. Schauen wir in das Sentiment an den Terminbörsen.

Bereits in der vorletzten Woche überwog die Skepsis

Bereits vorletzte Woche haben sich große ... (Rami Jagerali)

