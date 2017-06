DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autobauer General Motors (GM) hat seine Prognose für den heimischen Automarkt gekappt. Man gehe nunmehr im laufenden Jahr von branchenweit knapp über 17 Millionen verkauften Autos in den USA aus, sagte das Management des Unternehmens am Montagabend in einer Telefonkonferenz. Davor rechnete der Konzern noch mit rund 17,5 Millionen Neuwagen.

Der US-Automarkt kühlt sich nach einem lange andauernden Boom ab. So verbuchte die Branche im Mai erneut ein Absatzminus. General Motors steckt gerade mitten im Verkaufsprozess seines europäischen Autogeschäfts. Dazu zählt die Marke Opel. Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wenn alle Behörden zustimmen, vielleicht schon Ende Juli./kro/stb/fbr

ISIN US37045V1008

AXC0175 2017-06-27/14:53