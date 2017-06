Der Ableger der US-Notenbank verfügt über Daten von zahlreichen Ländern wie Russland und China. Die amerikanische Regierung greift darauf zurück.

Als im Jahr 2014 Russland die Krim besetzte und die USA mit Sanktionen antworteten, wollte die Regierung in Washington wissen, wie der Kreml reagiert. Dabei wandte sie sich an eine Adresse, die auf den ersten Blick wenig mit der Krim zu tun hat: die Fed New York. Dort erfuhr sie, dass die Russen tatsächlich nervös wurden und aus Angst, dass ihre Guthaben eingefroren werden, 115 Milliarden Dollar abgezogen haben.

Die Fed New York ist formal nur eine von zwölf regionalen Notenbanken, die zusammen mit der Zentrale in Washington das gesamte geldpolitische System der USA bilden. Aber die Fed New York ist noch viel mehr. Sie ...

