Andersen Tax gibt sein Debüt in der Schweiz diese Woche bekannt. MDR Advisory Group nimmt in Lugano offiziell den Andersen-Namen in. Andersen Tax in Lugano ist eine von drei Andersen Global Mitgliedsunternehmen in der Schweiz. Der internationale Verband von Mitgliedsunternehmen ist auch in Zürich und Genf vertreten.

Paolo Mondia, Office Managing Director bei Andersen Tax in Lugano, erklärte: "Wir haben seit unserem Beitritt in 2014 nahtlos mit den Mitgliedsunternehmen von Andersen Global zusammengearbeitet. Wir freuen uns die weitere Zusammenarbeit, die sich aus unserem globalen Engagement für unsere Kunden, für den branchenweit besten Service und für die innovativsten Lösungen ergibt."

Andersen Tax in Lugano bietet Steuerdienstleistungen auf nationaler, internationaler und Unternehmensebene für Einzelpersonen und Firmen in der Schweiz und in Europa. Das Unternehmen spezialisiert sich auf direkte und indirekte Steuern, Erbschaftsplanung, Unternehmensumstrukturierung, interne Compliance, Personalführung und Unternehmensberatung.

Andrea De Vecchi, Andersen Tax Legal Office Managing Director in Italien, ergänzte: "Wir haben nun schon seit einiger Zeit eng mit den engagierten Mitarbeitern bei Andersen Tax in Lugano zusammengearbeitet und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."

"Die Annahme des Namens Andersen in der Schweiz ist der nächste logische Schritt in unserem Bestreben, unsere Geschäfte in Europa zu stärken", so der CEO von Andersen Tax, Mark Vorsatz. "Paolo und sein Team setzen sich für unsere Werte von Transparenz und Produktverantwortung ein und ihre Annahme des Andersen-Namens ist absolut der richtige Schritt."

Andersen Global beschäftigt über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 64 Niederlassungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

