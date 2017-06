FMW-Redaktion

Deutschland hat heute im Rahmen der Aufstockung einer Emission vom 23. Mai eine zweijährige Bundesschatzanweisung ausgegeben (Bezeichnung für kurz laufende deutsche Schuldtitel). Man bot den Investoren ein Volumen von vier Milliarden Euro zum Verkauf an. Die Nachfrage lag bei einem Volumen von 6,78 Milliarden Euro, und war damit dramatisch überzeichnet. Vor einem Monat boten die Anleger bei fünf Milliarden Euro Angebot nur mit einem Nachfragevolumen von 4,66 Milliarden Euro.

Letztlich wurden von den vier Milliarden Euro Angebot von heute nur 3,127 Milliarden Euro verkauft. Die Differenz von 828 Millionen Euro geht in die sogenannte "Marktpflegequote". Falls nämlich alle Investoren diese Bundesschätze bis zum Laufzeitende in zwei Jahren im Depot belassen, gäbe es am freien Markt keine Handelbarkeit für diese Anleihe - dafür sorgt dann der Emittent mit diesen 828 Millionen Euro Volumen.

