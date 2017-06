Sicher ist sicher. Die Investmentgesellschaft M&G überträgt sieben Milliarden Euro aus britischen Fonds nach Europa, um die "Disruptionen für unsere Kunden zu minimieren". Wir sagen Ihnen, um welche Fonds es sich handelt.Die britische Premierministerin Theresa May formte am Montag eine Minderheitsregierung mit der nordirischen Democratic Unionist Party, die als rechtskonservativ gilt und den Brexit befürwortet. Welche Auswirkungen diese Regierungsbildung auf die Brexit-Verhandlungen haben wird, ist noch nicht abzusehen. Die erste Reaktion erfolgt jedoch prompt: M&G Investments, einer der führenden internationalen Asset Manager, überträgt bis zum Ende des Jahres sieben Milliarden Euro aus Fonds, die in Großbritannien angesiedelt sind, nach Luxemburg, wie die Gesellschaft mitteilt.

