Wenn Unternehmen die EU-Wettbewerbsregeln nicht beachten, dann wird es teuer. Das bekommt nicht nur Google zu spüren. Die EU-Kommission verhängt regelmäßig hohe Geldbußen oder fordert Konzerne zu enormen Steuernachzahlungen auf.

Der Betrag war spektakulär. Im vergangenen September forderte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den US-Giganten Apple auf, 13 Milliarden an Steuern an den irischen Staat nachzuzahlen. Apple-Chef Tim Cooke nannte die Entscheidung "politischen Scheiß". Apple ging - ebenso wie der irische Staat - in Berufung, musste das Geld aber erst einmal auf ein Sperrkonto einzahlen. Die Brüsseler EU-Kommission ist in ihrer Funktion als Europas Kartellhüter sehr mächtig.

Cooke hatte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager versucht, im persönlichen Gespräch von der Steuernachzahlung abzubringen. Ein solches Vorgehen würde er eher von Venezuela erwarten als von Europa, sagte er ihr in ihrem behaglich eingerichteten Büro im Berlaymont-Gebäude. Aber auch die Unterstellung, die EU agiere wie ein willkürliches Regime, brachte die Dänin nicht von ihrem Kurs ab. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg muss nun entscheiden, ob ihre Aufforderung Rechtens war. Ein Urteil ist erst in einigen Jahren zu erwarten.

Unternehmen haben kein Interesse, EU-Wettbewerbsregeln zu ignorieren. Die EU-Kommission greift regelmäßig hart durch, wenn sie EU-Wettbewerbsrecht verletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...