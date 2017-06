Wien - Die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland ist Stand Ende Mai auf 413.599 gestiegen, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei ein Plus von 28,1 Prozent seit Jahresbeginn, zeige eine Studie des "Extra-Magazins", das Daten von sechs Direktbanken und Online-Brokern ausgewertet habe. Rein statistisch gesehen habe damit bereits jeder 200. Deutsche einen ETF-Sparplan - langsam komme dieses Sparprodukt also in der breiten Bevölkerung an.

