Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet wurde vom internationalen IT-Research- und Beratungsunternehmen ISG (Information Services Group) als "Cloud Leader Germany 2017" ausgezeichnet. In dem ISG-Anbietervergleich "Cloud Transformation/Operation Services & XaaS ISG Vendor Benchmark 2017" erzielte Claranet Bestwerte in der Marktkategorie "IaaS - Enterprise Cloud - Midmarket" und eine Positionierung im entsprechenden Leader-Quadranten der führenden Cloud Provider. In den vergangen Jahren wurde Claranet bereits fünfmal in Folge mit dem "Cloud Leader Award" von dem inzwischen von ISG übernommenen IT-Beratungsunternehmen "Experton Group" ausgezeichnet.



In der Marktkategorie "IaaS - Enterprise Cloud - Midmarket" überzeugte Claranet die Analysten unter anderem mit seiner "starken Innovationskraft und einer guten Auswahl von relevanten und visionären IaaS-Partnern". Hervorgehoben wurden auch das "Know-how rund um IT-Sicherheit, die Branchen-Compliance" sowie entsprechende Nachweise und Zertifizierungen wie "ISO 27001" und das "Trusted Cloud Label". Besonders positiv bewerteten die IT-Experten zudem "das breite Informationsmanagement und Business Continuity Management System". Cloud Leader wie Claranet verfügen laut ISG über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine starke Markt- und Wettbewerbsposition.



"Wir freuen uns sehr über die sechste Auszeichnung in Folge als Cloud Leader. Der Award bestätigt unseren Anspruch, die Bedürfnisse der Digital Economy zu erfüllen, indem wir innovative, zuverlässige aber auch sichere Cloud Services für den Betrieb von geschäftskritischen Applikationen anbieten", erklärt Olaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland. "Dabei haben wir die Anforderungen an die Compliance und den gesamten Life-Cycle von mittleren und großen Unternehmen im Blick, vom Cloud Assessment über die Transition bis hin zu einem sicheren Betrieb. Als Provider des Vertrauens reden wir nicht nur über Digitalisierung, Sicherheit und Service, wir leben sie auch. Das schafft Vertrauen und somit die entscheidende Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit."



Mit dem neutralen und unabhängigen Anbietervergleich "Cloud Transformation/Operation Services & XaaS ISG Vendor Benchmark 2017" liefert ISG in der mittlerweile achten Auflage CIOs und IT-Managern konkrete Unterstützung bei der Evaluierung und Auswahl der für ihr Unternehmen geeigneten Cloud-Vendoren bzw. -Provider. Die Studie gibt einen detaillierten und differenzierten Überblick zu den wichtigsten Cloud-Anbietern im deutschsprachigen Markt und beinhaltet zwölf Marktkategorien für Deutschland sowie sechs Marktkategorien für die Schweiz. Mit der Bewertung von über 150 relevanten Anbietern verschafft die Studie Entscheidern einen Überblick über die wichtigsten Trends und die bedeutenden Anbieter rund um das Thema Cloud Computing in Deutschland.



Weitere Informationen zu den Cloud Services von Claranet gibt es unter www.claranet.de.



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



