Die Ölpreise stehen seit der vergangenen Woche kräftig unter Druck. Laut Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, liegt das vor allem an der Überproduktion und nicht an der Nachfrage. Der Experte macht sich keine Sorgen, was die künftige Entwicklung der Ölpreise angeht. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Royal Dutch Shell, Gazprom und BASF. Die komplette Sendung finden Sie hier.