ROUNDUP 3: Autozulieferer Schaeffler schockt Anleger und zieht Branche runter

HERZOGENAURACH - Schlechte Nachrichten vom Autozulieferer Schaeffler : Anleger reagieren am Dienstag geschockt auf die Gewinnwarnung vom Vorabend und schicken die Aktie auf Talfahrt. Ebenso auf dem Verkaufszettel stehen andere Werte aus der Zulieferer-Branche. Investoren wie Analysten befürchten eine neu entfachte Diskussion über Wachstumsaussichten und die Widerstandsfähigkeit der Margen in der Branche.

ROUNDUP: Neue Übernahmefantasie für Stada - Konzern offen für Gebote

BAD VILBEL - Nach dem gescheiterten Kaufangebot für den Bad Vilbeler Stada-Konzern haben am Dienstag bereits neue Übernahmefantasien die Runde gemacht. Auch der hessische Hersteller selbst zeigte sich offen für neue Gebote, pocht aber gleichzeitig auf seine Wachstumspläne. Der Betriebsrat begrüßte dagegen das Aus für den Kauf durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven. Deren milliardenschweren Offerte war wegen mangelnden Zuspruch seitens der Anteilseigner ins Leere gelaufen.

ROUNDUP 2: Rekord-Kartellstrafe für Google wegen Shopping-Suche

BRÜSSEL - Die EU-Kommission überzieht Google mit einer Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,42 Milliarden Euro wegen seiner Produkt-Anzeigen in Suchergebnissen. Der Internet-Konzern habe seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht, sagte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel. Google hat nun 90 Tage Zeit für Änderungen - ansonsten drohen weitere Strafen von bis zu 5 Prozent vom Tagesumsatz des Mutterkonzerns Alphabet . Die Entscheidung könnte zudem ein hartes Vorgehen gegen Google in weiteren Bereichen nach sich ziehen.

IPO/ROUNDUP: Vapiano schafft Sprung aufs Börsenparkett

FRANKFURT - Die Restaurantkette Vapiano hat 15 Jahre nach der Gründung den Gang an die Börse gemeistert. Aktien im Wert von 184 Millionen Euro wechselten den Besitzer; das gesamte Unternehmen wurde zum Ausgabepreis mit 553 Millionen Euro bewertet. Mit dem eingenommenen Geld will Vapiano Dutzende weitere Filialen weltweit eröffnen.

'WSJ': Dämpfer für T-Mobile-US-Fusionshoffnung - Sprint verhandelt mit anderen

NEW YORK - Beim Poker um die Zukunft des US-Mobilfunkanbieters Sprint hat die Deutsche Telekom offenbar Konkurrenz bekommen. Sprint verhandelt einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge derzeit mit den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über eine engere Zusammenarbeit. Dabei gehe es darum, wie die beiden Kabelkonzerne die Dienste von Sprint zum Ausbau ihrer mobilen Angebote nutzen können, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montagabend. Während der bis Ende Juli angesetzten Verhandlungen mit den Kabelanbietern lägen die Gespräche mit der Telekom-Tochter T-Mobile US auf Eis.

ROUNDUP 3/Messungen: Zu hoher CO2-Ausstoß bei zwei Diesel-Modellen

BERLIN - In amtlichen Messungen im Zuge der Abgas-Affäre ist bei zwei Diesel-Modellen ein zu hoher CO2-Ausstoß entdeckt worden. Bei einer Version des Opel Zafira mit 1,6-Liter-Motor und einem Smart Fortwo mit 0,8-Liter-Motor lagen die Emissionen des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) über der zulässigen Toleranzschwelle. Das geht aus einem Bericht der Untersuchungskommission zum VW -Skandal hervor, den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag in Berlin vorstellte. Insgesamt seien rund 17 000 Wagen betroffen, neu gebaut werden sie inzwischen nicht mehr. Generell soll künftig eine neue Test-Einrichtung mehr Transparenz über Abgasmessungen schaffen.

Aeroflot will bis zu 28 Airbus-Großraumflieger A350 bestellen

MOSKAU - Dem Flugzeugbauer Airbus winkt ein Großauftrag aus Russland. Die Fluggesellschaft Aeroflot liebäugele mit 28 Airbus-350-Fliegern, sagte Giorgio Callegari, Vize-Chef von Aeroflot am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Bestellung könne noch in diesem Jahr erfolgen.

Weitere Meldungen -Google-Konkurrent: Kaum Wettbewerbs-Fälle, in denen es um mehr ging -8er-Modell von BMW wird ab 2018 in Dingolfing gebaut -Psychotherapeuten: Internetprogramme zu Kassenleistungen machen -Weiter Milliardenschäden durch Ladendiebe -Lettische Banken wegen Umgehung von Nordkorea-Sanktionen bestraft -IPO/Deutsche Asset Management will ETF-Geschäft ausbauen - Ausland soll wachsen -Gruner + Jahr-Chefin: Gesetz ist 'eine erste kleine Antwort' -Merck spendiert Mitarbeitern zum Firmenjubiläum 50 Millionen Euro -Absprachen über 'Blei-Zuschlag': hohes Bußgeld für Batteriehersteller -General Motors rechnet mit weniger Autoverkäufen in den USA -Ortsnähe vorgetäuscht: Behörde schaltet 52000 irreführende Nummern ab -Juristischer Streit um Bundesliga zwischen Sky und Discovery -Commerzbank: Statt Filialabbau eher noch 100 neue Standorte -IG Metall verlangt mehr selbstbestimmte Arbeitszeit -ROUNDUP 2: Koalition einig über Stromnetz-Abgaben - Anpassung ab 2019 -ROUNDUP: Koalition will doch noch Angleichung der Stromnetz-Abgaben -Presse: Samsung plant Comeback von Pannen-Smartphone Note 7 -Vestager: In Google-Fall gewaltige Datenmenge ausgewertet -Verband: Hering könnte infolge des Brexits teurer werden -Messungen: Zu hoher CO2-Ausstoß bei einem Smart und einem Opel -Apple kauft deutschen Spezialisten für Blickverfolgung -Internet-Konzerne bündeln Kräfte gegen Terror-Propaganda im Netz -Experten: Autonomes Fahren für Nutzfahrzeuge kommt früher -ROUNDUP: Diesel-Gipfel im August soll Nachrüstungs-Frage klären -Produktionslinie für erste OneWeb-Satelliten in Toulouse eröffnet -Hendricks: Diesel-Gipfel im August soll Nachrüstungs-Frage klären

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0182 2017-06-27/15:20