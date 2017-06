Irving, Texas (ots/PRNewswire) - OpusCapita, ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Automatisierung und Digitalisierung von Beschaffungs-, Rechnungs- und Zahlungsprozessen von Kunden, hat eine weltweite Digitalisierungspartnerschaft mit BancTec geschlossen, einer Marke von SourceHOV und ein weltweiter Anbieter für Enterprise Information Management (EIM) und Transaction Processing Solutions (TPS).



OpusCapitas Digitalisierungsabteilungen in Schweden, Norwegen und Polen werden an BancTec übergeben, wo das Unternehmen pro Jahr 22 Millionen elektronische und papierne Rechnungen für mehr als 700 Kunden über die robuste Arbeitslösung BoxOffice erstellen wird. Rund 325 Mitarbeiter von OpusCapita werden im vierten Quartal von 2017 zu den aktuellen Arbeitsbedingungen übernommen und weiterhin für rund 800 Kunden mit digitaler Rechnungslegung zuständig sein. Die Digitalisierungsabteilungen von OpusCapita in Finnland und Estland sind von dieser Vereinbarung nicht betroffen.



"Wir freuen uns, dass wir in OpusCapita einen Partner für den digitalen Wandel gefunden haben, mit dem wir unsere Kerntechnologien und unsere vorhandene Marktpräsenz in diesem Teil von Europa nutzen können", so Par Chadha, Vorsitzender von SourceHOV.



"Wir blicken der Entwicklung freudig entgegen, dass unser weltweiter Partner BancTec unsere Digitalisierungsabteilungen in Schweden, Norwegen und Polen übernehmen wird. Die Vereinbarung bietet Möglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter, um von den erstklassigen Technologien und Kompetenzen von BancTec zu profitieren. Mithilfe der Partnerschaft mit BancTec erhalten wir Zugang zu ihrem internationalen Digitalisierungsnetz und können unsere Wachstumsstrategie stärken, um ein führender Anbieter im Bereich der internationalen Käufer-Händler-Geschäftswelt zu werden", erklärt Patrik Sallner, CEO von OpusCapita.



Über BancTec



BancTec gehört zu SourceHOV.



Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen mit FinTech-, HealthTech- und InsurTech-Lösungen. Wenn Sie einen Kredit beantragen, Ihre Krankendaten prüfen oder eine Rechnung begleichen möchten, vereinfacht das Unternehmen den Prozess mit Ihren tagtäglichen Organisationen.



Das Unternehmen nutzt spezielle Wissensplattformen, eine strategische Mischung aus Lösungen und Dienstleistungen sowie urheberrechtlich geschützte Technologie, die Datenaggregationen, Ausnahmeregeln, Entscheidungen und automatisierte Geschäftsprozesse ermöglichen. Mit seinen wahrhaftigen End-to-End-Lösungen zählt das Unternehmen mehr als 3 000 Kunden in über 50 Ländern, von denen mehr als 50 Prozent auf der Fortune®-100-Liste stehen. Die 120 internationalen Banken bilden ein Netz aus rund 120 Bereitstellungszentren und mehr als 16 000 Mitarbeitern.



Jeden Tag werden innovative Prozesse und Technologielösungen geschaffen, die für kontinuierliche Effizienzsteigerungen sorgen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung bei Transaktionsdiensten und Enterprise Information Management kann das Unternehmen ein besserer Partner für seine Kunden sein.



Mit BancTec laufen Unternehmen besser, weil Zykluszeiten verringert und Leistungen gesteigert werden.



Nähere Informationen unter www.sourcehov.com.



Über OpusCapita



OpusCapita hilft Organisationen, effektiver zu kaufen, zu verkaufen und zu bezahlen. Hierfür bietet das Unternehmen erweiterte Purchase-to-Pay- und Order-to-Cash-Lösungen an. Mit 600 Millionen Transaktionen pro Jahr und mehr als 8 000 Kunden in über 100 Ländern hat es ein globales System geschaffen, in dem sich Käufer, Lieferanten, Banken und andere Parteien verbinden, interagieren und wachsen. Zusammen mit seinen Kunden stellt OpusCapita Vertriebs-, Beschaffungs- und Finanzprozesse auf die Anforderungen des digitalen Zeitalters um. 2016 betrug der Nettoumsatz von OpusCapita 240 Millionen EUR und die Zahl der angestellten Fachkräfte belief sich auf 2 000. OpusCapita wurde 1984 mit Sitz in Helsinki (Finnland) gegründet. Nähere Informationen finden Sie unter www.opuscapita.com.



