Bremen (ots) - Werder Bremen und SK Slavia Prag haben sich auf einen Wechsel des Torhüters Jiri Pavlenka geeinigt. Dies gab Werders Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, am Dienstagmittag bekannt. Gegen Ende der Woche wird der tschechische Nationaltorwart an der Weser erwartet, die medizinischen Untersuchungen absolvieren und anschließend seinen Vertrag unterschreiben.



"Wir freuen uns sehr, dass wir Jiri von Werder überzeugen konnten. Wir haben seine Entwicklung in den letzten Jahren intensiv verfolgt. Er hat einen guten Weg genommen, hat den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und mit konstant guten Leistungen zu dem Erfolg von Prag in der vergangenen Spielzeit beigetragen", so Frank Baumann.



Auch Cheftrainer Alexander Nouri freut sich auf den Neuzugang: "Wir sind davon überzeugt, dass Jiri sportlich und auch menschlich unsere Mannschaft hervorragend ergänzen wird. Gerade in der vergangenen Saison hat er seine Qualitäten immer wieder unter Beweis gestellt, aber es steckt auch noch Entwicklungspotenzial in ihm. Das möchten wir mit ihm gemeinsam herauskitzeln."



Der 25-jährige Schlussmann ist auf seine neue Herausforderung gespannt: "Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt und Werder dazu ein großer Verein. Ich habe von Theo und Jaro nur Gutes über Werder und Bremen gehört. Ich freue mich darauf, in Zukunft Teil dieser Mannschaft zu sein."



Mit dem SK Slavia Prag gewann der 1,96 Meter große Keeper in der abgelaufenen Saison den tschechischen Meistertitel. Insgesamt kann Pavlenka, der in der Jugend beim FK Banik Ostrau ausgebildet wurde, auf 103 Spiele in der ersten tschechischen Liga zurückblicken. Dazu absolvierte er vier Spiele in der Europa-League. Für die tschechische Nationalmannschaft lief er in zwei Länderspielen auf.



