KIEW (dpa-AFX) - Mit einem massiven Angriff haben Hacker die Computersysteme Dutzender ukrainischer Banken und Unternehmen lahmgelegt. Die Zentralbank warnte am Dienstag in Kiew vor einer Attacke mit einem "unbekannten Virus". Auch der Internetauftritt der Regierung war betroffen. Eine Firma teilte mit, der Virus heiße "Petya.A". Berichten zufolge fordern die Erpresser für die Wiederherstellung der Systeme Zahlungen in der anonymen Cyberwährung Bitcoin.

Kunden der staatseigenen Sparkasse wurden an Geldautomaten anderer Banken verwiesen. In den Filialen fänden nur Beratungen statt, hieß es. Mindestens vier weitere Banken, drei Energieunternehmen, die staatliche Post sowie ein privater Zusteller seien ebenso betroffen. Auch die Eisenbahn und der größte Flughafen des Landes, Boryspil, berichteten von Problemen. Die Webseiten mehrerer Medienunternehmen funktionierten ebenfalls nicht mehr.

Mitte Mai hatte eine Cyberattacke Hunderttausende Computer in mehr als 150 Ländern mit dem Betriebssystem Windows betroffen./ast/tjk/DP/mis

AXC0187 2017-06-27/15:30