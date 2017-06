Zerbricht jetzt die schwarz-rote Koalition? Oder kommt die Ehe für alle - quasi über Nacht? Über bemerkenswert aufgeladene Stunden in der Hauptstadt.

Es war mehr Stocken als Reden, mehr Suchen als Finden, ein einziges Zögern und Ausbalancieren auf dem politischen Hochseil. Sicher hat Angela Merkel am Montagabend noch nicht gewusst, was sie da genau auslösen würde auf der Interview-Bühne der Zeitschrift "Brigitte", als sie über die Ehe für alle sprach. Aber sehr wahrscheinlich, mit all ihrer Erfahrung und ihrem gerade legendären Auf-der-Hut-sein, hat sie es bereits gespürt. Hat es spüren müssen.

Wer dann Vizekanzler Sigmar Gabriel am Dienstagvormittag dabei zusah, wie dieser begnadete Instinktpolitiker Witterung aufnahm, der wusste: Stunden wie diese, so voller Druck und Dichte, sind selten in der Hauptstadt. "Madame, geben Sie Gewissensfreiheit - und zwar jetzt", sagte Gabriel in Richtung der Kanzlerin.

Buchstäblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...