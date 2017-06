Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Zum Ende der Legislaturperiode rutscht die große Koalition in eine schwere Krise. Wegen der von der SPD anberaumten Abstimmung über die Ehe für alle sprach Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) von einem Vertrauensbruch. CDU und CSU werden nach seinen Worten dagegen stimmen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzten. "Das zeigt den Zustand der SPD", sagte ein verbitterter Kauder. Die Herausforderungen des Landes seien bei der SPD nicht gut aufgehoben, legte er nach.

Den Stein ins Rollen bei der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hatte aber Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Sie hatte am Montagabend ihren Widerstand gegen das Eherecht für Homosexuelle überraschend aufgegeben. Merkel will die Entscheidung der Ehe für alle zur Gewissensentscheidung im Bundestag erklären und vom Fraktionszwang befreien. Allerdings hatte sie wohl eher eine Entscheidung nach der Bundestagswahl im Sinn. Die SPD bringt die Union in erheblichen Zugzwang.

June 27, 2017

