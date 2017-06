Die EU-Kommission hat Alphabet einen Schuss vor den Bug verpasst. Der Internetgigant muss eine Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro zahlen. Alphabet soll die Marktdominanz missbraucht haben, um die eigenen Shopping-Vergleichsportale zu begünstigen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, mit einer Einschätzung der Lage. Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.