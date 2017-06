CDU-Landeschef Armin Laschet ist am Dienstag zum neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Laschet erhielt am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag im ersten Wahlgang 100 von 180 gültigen Stimmen.

78 Abgeordnete stimmten gegen Laschet, zwei enthielten sich. 16 Stimmen waren ungültig. Die CDU verfügt im Düsseldorfer Parlament über 72 Sitze, die FDP über 28. Damit stellt Schwarz-Gelb 100 der insgesamt 199 Abgeordneten. Am Montag hatte Laschet und FDP-Chef Christian Lindner ihren Koalitionsvertrag unterschrieben.