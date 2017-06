Mit bangem Blick schauen Europas Autobauer aktuell gen China. Denn entgegen den jüngsten Absprachen legte China einen neuen Entwurf für die Mindestquote von Elektro-Autos vor, der so einfach nicht zu erfüllen ist. Was dahinter steckt und ob es sich tatsächlich um eine Retourkutsche handelt, verrät die Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management, im Gespräch. Zudem erläutert sie, welche Auswirkungen der Aufstieg von Chinas A-Aktien in den MSCI-Index hat.