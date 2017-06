FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag stärkt seine Präsenz in Asien durch die Übernahme des chinesischen Spezialchemikaliendistributeurs Wellstar. Der MDAX-Konzern kündigte an, die Wellstar Enterprises (Hong Kong) Co Ltd in Hongkong und deren drei chinesische Tochtergesellschaften - kurz Wellstar Group - in einem zweistufigen Prozess zu übernehmen.

Dazu wird Brenntag in diesem Jahr zunächst die Aktienmehrheit von 51 Prozent übernehmen. Der Kauf der zweiten Tranche von 49 Prozent ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt soll das Unternehmen als Joint Venture geführt werden. Wellstar ist auf die Distribution von Spezialpigmenten, Harzen und Additiven hauptsächlich in China spezialisiert.

"Die Übernahme fügt sich bestens in Brenntags Wachstumsstrategie im asiatisch-pazifischen Raum ein", sagte Henri Nejade, Vorstandsmitglied der Brenntag AG und CEO von Brenntag Asia Pacific. "Die Investition unterstützt Brenntag China in seinem Ziel, das Spezialchemikaliengeschäft in diversen Industriezweigen wie beispielsweise Lacke und Personal Care auszubauen."

June 27, 2017

