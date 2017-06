Für Vapiano-Chef Jochen Halfmann war es ein "historischer Tag", doch die Aktie der Restaurantkette legt einen durchwachsenen Börsenstart hin. Zudem fehlte am Morgen ein wichtiges Dokument auf der Firmenwebseite.

Wer bei Vapiano Pizza oder Pasta bestellen will, findet das Angebot stapelweise in jedem Restaurant. Die Speisekarten mit Zutaten und Preisen liegen an jedem Bestellschalter. Wer sich dagegen für ein Stück von Vapiano selbst interessierte, fand am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der unternehmenseigenen Internetseite: nichts. Ausgerechnet am Morgen des Börsengangs war der Wertpapierprospekt der Aktie dort zwischenzeitlich unauffindbar.

Kurz nachdem das Handelsblatt bei Vapiano nachgefragt hatte, erschien der Prospekt wieder auf der Webseite, wie Screenshots belegen. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht öffentlich zu der Panne äußern. Bei der Finanzaufsichtsbehörde Bafin war der Prospekt dagegen durchgehend abrufbar.

Auch abseits der kapitalmarktrechtlichen Feinheiten verlief der Börsenstart der Restaurant-Kette eher durchwachsen. Mit 23 Euro lag der Einstandspreis eher am unteren Ende der Angebotsspanne von 21 bis 27 Euro. Zunächst stieg der Aktienkurs auf 23,95 Euro, stürzte dann deutlich darunter und pendelte sich im Verlauf des Nachmittags auf den Ausgabepreis ...

