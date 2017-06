München, Bad Arolsen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein Wochenende im Hotel oder ein romantisches Candlelight-Dinner - Wen würden die Deutschen als Begleitung bevorzugen? Eine aktuelle Umfrage von H-Hotels und PAYBACK.



Wenn die Deutschen es sich aussuchen könnten: Mit welchem Promi würden sie am liebsten ein verlängertes Wochenende im Hotel verbringen, sich zu einem romantischen Dinner im Restaurant verabreden oder Cocktails an der Hotelbar trinken? Diese Fragen haben die H-Hotels und das Bonusprogramm PAYBACK im Rahmen einer Onlinebefragung rund 500 PAYBACK Kunden gestellt. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen: Liebling der Frauen in allen Kategorien ist Guido Maria Kretschmer.



Mit Guido lästern, sich Modetipps einholen oder einfach nur über seine Erfahrungen bei "Shopping Queen" quatschen, das scheint für die weiblichen Befragten einfach verführerisch zu sein. Daher liegt Guido sowohl beim Wochenende im Hotel als auch bei der Abendbegleitung zum Dinner und den Cocktails an der Bar mit Abstand vorne. Guido schlägt beim Hotelwochenende sogar Brad Pitt, der gerade einmal auf Platz fünf landet, sowie Hollywood-Liebling Ryan Gosling (Platz drei) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Platz sieben). Beim gemütlichen Abendessen liegt er vor Jan-Josef Liefers (Platz zwei) und Prinz William (Platz fünf) und auch bei Cocktails kann er Celebrities wie Robbie Williams (Platz zwei) und Manuel Neuer (Platz fünf) locker abhängen. Robert Geiss und Florian Silbereisen haben bei den Frauen übrigens keine Chance - sie landen in allen Kategorien auf den letzten beiden Plätzen.



Bei den Männern ändert sich die Auswahl je nach Situation: Beim Dinner darf es gern vornehm und adelig sein: Kronprinzessin Victoria von Schweden ist für den Großteil der Befragten die favorisierte Begleiterin. Sie liegt damit vor Iris Berben (Platz zwei) und Angelina Jolie (Platz vier). Das Schlusslicht bei den Damen bildet hier Taylor Swift, der die Herren der Schöpfung wohl den Posten als Abendessenbegleitung nicht zutrauen. Dafür ist sie für einen Abend an der Hotelbar beliebter - hier landet sie auf Platz fünf. Offensichtlich darf es beim Cocktailtrinken gerne etwas lockerer zugehen und so landet Lena Gercke hier auf Platz eins. An zweiter und dritter Stelle folgen Nora Tschirner und Sarah Connor. Blond ist auch die Begleitung für ein Wochenende im Hotel: Michelle Hunziker schneidet hier als Nummer eins ab und schlägt damit sowohl Lena Gercke (Platz zwei), als auch Sarah Lombardi (Platz sechs).



Die H-Hotels Gruppe und PAYBACK kooperieren seit kurzem miteinander - jetzt gibt es für Übernachtungen, Restaurant- und Spa-Besuche in den Häusern der H-Hotels Gruppe, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Hotels der Marken Hyperion, H4 Hotels, H2 Hotels und H+ Hotels betreibt, auch PAYBACK Punkte.



Eine Infografik mit den wichtigsten Umfrage-Ergebnissen finden Sie im Pressebereich der www.PAYBACK.net.



Über die H-Hotels Gruppe:



Die H-Hotels Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen und Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 3.000 Mitarbeitern gehören Hotels der eigenen Marken Hyperion, H4 Hotels, H2 Hotels und H.ostels. Alle Häuser werden unter der Dachmarke h-hotels.com vertrieben. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.h-hotels.com



Über PAYBACK:



PAYBACK ist eines der weltweit führenden Bonusprogramme, das alleine in Deutschland schon von über 29 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von 650 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Eine Karte - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte - 2016 betrug der Wert 356 Mio. EUR - werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat vor kurzem eine neue App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wurde schon über 11,5 Millionen Mal heruntergeladen. "Eine Karte - viele Partner" wird somit immer mehr zu "Eine App - viele Partner." Die Frage "Sammeln Sie PAYBACK Punkte?" wird am Tag in Deutschland 3,8 Millionen Mal gestellt.



OTS: PAYBACK GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102404 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102404.rss2



Pressekontakt: Nina Purtscher Director Corporate Communications PAYBACK GmbH Theresienhöhe 12 80339 München Tel.: +49 (0) 89 997 41 206 Nina.Purtscher@payback.net PAYBACK.net PAYBACK.de facebook.com/PAYBACK twitter.com/Presse_PAYBACK



Iliane Dingel-Padberg Director of Marketing & Corporate Communication H-Hotels AG Braunser Weg 12 3454 Bad Arolsen Tel.: +49 (0) 5691 878 9212 Iliane.Dingel-Padberg@h-hotels.com