Ein Doku-Abend über das Weltall in seinen extremen Facetten: Am Donnerstag, 29. Juni 2017, sendet ZDFinfo von 18.45 bis 0.35 Uhr acht Dokumentationen mit neuen Erkenntnissen über das ferne Universum. Im Mittelpunkt stehen drei BBC-Produktionen, die erstmals in ZDFinfo zu sehen sind.



Um "Das Ende unseres Sonnensystems" geht es um 20.15 Uhr. In dieser Dokumentation kommen Wissenschaftler zu Wort, die dem Sonnensystem ein apokalyptisches Ende voraussagen. Astronomen haben die kosmischen Ereignisse, aufgrund derer Galaxien zusammenstoßen und Planeten schmelzen, genauer erforscht.



Gleich im Anschluss rückt um 20.55 Uhr "Das Geheimnis der dunklen Energie" in den Vordergrund. Dunkle Energie nennen Physiker die geheimnisvolle Kraft, die dafür sorgt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Ihre Auswirkungen wurden 1998 entdeckt, doch noch stellt sie die Forscher vor viele Rätsel.



Wissenschaftler erforschen längst auch das Wetter auf anderen Planeten. Die dritte Dokumentation in Erstausstrahlung mit dem Titel "Wetterextreme im Universum" schildert um 21.40 Uhr in ZDFinfo, was die Forscher dort entdeckt haben: extreme Wetterphänomene - gigantische Sturmsysteme, extreme Temperaturen und bizarre Arten von Regen.



Mit zwei Folgen der Reihe "Geheimnisse des Universums" über "Kolonien im All" und über das "Überleben ohne den Mond" startet ZDFinfo ab 18.45 Uhr in den "Weltall"-Doku-Abend. Nach den drei Premieren geht es um 22.25 Uhr mit zwei weiteren Folgen aus der Reihe "Geheimnisse des Universums" weiter - über "Außerirdisches Leben" und "Galaktische Giganten". Um 23.55 Uhr beschließt die Dokumentation "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Der Urknall" den Weltall-Abend in ZDFinfo.



