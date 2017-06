Der Autozulieferer SHW stellt Pumpen, Motorkomponenten und Verbundbremsscheiben her. Neben VW zählt auch Elektropionier Tesla zu den Kunden. Erst waren die Schwaben Spielball der Politik, dann von Investoren.

Im Übernahmekampf um SHW hat der Vorstand des traditionsreichen schwäbischen Automobilzulieferers SHW die Offerte des österreichischen Unternehmers Stefan Pichler in einer ersten Stellungnahme als "nicht angemessen" abgewiesen. Sobald das offizielle Übernahmeangebot der Pierer Industrie AG vorliege, kündigten Vorstand und Aufsichtsrat der SHW eine detaillierte Stellungnahme mit Empfehlung an die Aktionäre an.

Pierer Industrie besitzt bereits indirekt knapp 19 Prozent der Aktien und bietet seit dem 15. Juni 35 Euro je Aktie von SHW. Der SHW-Vorstand, der damals von dem Übernahmeangebot überrascht wurde, hält das Angebot für zu niedrig und verweist jetzt in einer Mitteilung auf die erwartete positive Entwicklung des Unternehmens.

