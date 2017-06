Die größte Meisterschule des Landes verabschiedete den 76-jährigen Knaupmeier in einer großen Feierstunde. BFE-Direktor Thorsten Janßen würdigte ihn als »große BFE-Persönlichkeit, deren Name für immer mit dieser Institution verbunden sein wird«.

Vom Meisterschüler zum Vorstandsvorsitzenden

Ende der 60er-Jahre leitete Knaupmeier eine Baustelle in seiner Heimatstadt Bonn, als ein Monteur ihm von einer Meisterschule in Oldenburg mit erstklassigen Ausbildern vorschwärmte. Tags darauf ging eine Anmeldung im BFE ein: für den Lehrgang zum Elektroinstallateurmeister. Am 1. Oktober 1970 stand er mit damals 29 Jahren erstmals im Oldenburger Bundestechnologiezentrum: Günter Knaupmeier.

»Von diesem Tag an bin ich dem BFE immer eng verbunden geblieben.« Erst als Teilnehmer vieler Seminare, in denen er sich fortwährend weiterbildete. Ab Mitte der Achtziger dann als Rechnungsprüfer. Seit 1999 schließlich als Vorsitzender des BFE-Vorstands.

Nach bestandener Meisterprüfung 1971 arbeitete Knaupmeier drei Jahre bei »Elektro ...

