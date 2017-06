Essen (ots) - Das Projekt "shine Energiemanager" zählt zu den 100 innovativen Preisträgern des Wettbewerbs "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen" 2017. Die Initiatoren des Innovationswettbewerbs haben sich zum Ziel gesetzt, Innovationen und fortschrittliche Projekte aus Deutschland sichtbar zu machen und ihnen zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Eine hochkarätig besetzte Jury prämierte dabei den shine Energiemanager als ein Projekt mit Innovations-Charakter - passend zum Jahresmotto "Offen denken - Damit sich Neues entfalten kann".



shine Energiemanager



Der ausgezeichnete shine Energiemanager misst die Stromproduktion von PV-Anlagen sowie den Verbrauch im Haushalt und die Einspeisung. Zudem setzt er die zusätzliche Netz-Stromproduktion in Bezug zur alternativ produzierten Energie. Dabei werden die Energieflüsse untereinander optimiert und optimale Einstellungen für den Haushalt berechnet. Der shine Energiemanager bildet die Grundlage für künftige lokale Energiegemeinschaften - unabhängig vom Netzbetreiber. Mit seinem Energiekonzept treibt shine die Zukunft der Energiewende voran.



Preisverleihung in Berlin



Mit dem shine Energiemanager zeigt shine, wie durch Experimentierfreude und Mut zum Umdenken zukunftsweisende Innovationen entstehen können. Das shine-Team hat bei der Preisverleihung in Berlin die Auszeichnung entgegen genommen - eine, vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete, Urkunde. Die Deutsche Bank ist Partner und Nationaler Förderer des Wettbewerbs.



Über shine



Das Unternehmen shine, mit Büros in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden, ermöglicht mit innovativen Technologien zur Optimierung von lokalen Energieflüssen, Stromspeicher- und Verbraucher-Technologien autarke Gemeinschaften, unabhängig von großen Kraftwerken und Übertragungsnetzen. shine nutzt die Freiheit, die Energiewirtschaft von heute zu verändern und herkömmliche Geschäftsmodelle der Versorger abzulösen - zum Wohle der Kunden und Umwelt. Mit innogy als Investor baut shine auf ein solides Fundament und genießt die Freiheit eines Umfelds, das zukunftsweisende Ideen, Konzepte und Technologien fördert und im Sinne der Kunden langfristig trägt.



