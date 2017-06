Potsdam (ots) - Frauke Langguth (54) bleibt für weitere drei Jahre Redaktionsleiterin für den ARD Text. Ebenfalls verlängert wird der Vertrag von Uwe Welz (58) als Leiter des ARD Play-Out-Centers für drei Jahre. Die ARD Text-Redaktion und das Play-Out-Center haben ihren Sitz beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Potsdam.



Unter der Leitung von Frauke Langguth konnte der ARD Text seine erfolgreiche Entwicklung fortsetzen. Das Angebot ist der erfolgreichste deutsche Teletext und leistet beispielsweise über die HbbTV-Angebote auch wichtige Dienste für die Barrierefreiheit unserer Programme.



Uwe Welz leitet das ARD Play-Out-Center seit dem 1. Oktober 2010. Neben der Zusammenstellung und digitalen Verbreitung unserer Programme bereitet es auch die wichtigen Programm- und Metadaten für alle ARD Programme auf. In den vergangenen Jahren hat das Play-Out-Center mit Uwe Welz maßgeblich an der Entwicklung von HbbTV in der ARD mitgewirkt.



