Düsseldorf (ots) - Kölns Sportvorstand Jörg Schmadtke warnt vor einer Überhitzung des Transfermarkts. "Wir müssen aufpassen, dass wir uns mit diesen irrsinnigen Summen nicht zu sehr von der Basis entfernen. Das ist nie gut", sagt Schmadtke der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Wir müssen die Menschen schon ernstnehmen." Köln könnte aktuell allerdings von dieser Entwicklung profitieren. Stürmer Anthony Modeste soll kurz vor einem Wechsel zum chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian stehen - für angeblich 35 Millionen Euro. Schmadtke sagt zum Stand der Verhandlungen nur so viel: "Fakt ist, es gibt noch keine Einigung zwischen den relevanten Parteien."



