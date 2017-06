Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 28. Juni 2017 (Woche 26)/27.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



06.00 (VPS 05.59) SR: Meine Traumreise von den Karpaten nach Österreich (WH von DI) Mit dem Traktor auf Tour Erstsendung: 07.03.2015 in SWR/SR



Donnerstag, 29. Juni 2017 (Woche 26)/27.06.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Die Themen der SWR Kultursendung mit Moderator Denis Scheck sind:



- Komisch, kritisch, kreativ - was das erste SWR Doku Festival in Stuttgart zu bieten hat.



- "Arzt der Armen" - wie der Fotograf Andreas Reeg drei Jahre lang einen Mainzer Mediziner bei der Behandlung von Wohnungslosen begleitete.



- Zwischen Freiheitskampf und Apfelschuss - wie das renommierte Konstanzer Theater Schillers "Wilhelm Tell" auf dem Münsterplatz inszeniert.



- We Love Animals" - wie das Kunstmuseum Ravensburg mit seinem Streifzug durch "400 Jahre Tier und Mensch in der Kunst" sogar Haustiere bespaßt.



- Zu Besuch bei Annette Pehnt - warum die in Freiburg lebende Schriftstellerin für ihre Kinder- und Erwachsenenliteratur den Kulturpreis Baden-Württemberg bekommt.



Freitag, 30. Juni 2017 (Woche 26)/27.06.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Urlaub - nichts tun oder was tun?



Urlaub ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Jeder will das Beste aus seinem Urlaub herausholen, Kraft tanken für die Rückkehr in den hektischen Alltag. Doch was stellt man mit der freien Zeit am besten an? Warum ist die Urlaubszeit für uns so wichtig? Und wie hoch sind unsere Erwartungen an den perfekten Urlaub?



Die Gäste bei Michael Steinbrecher:



Einmal im Jahr sagt Linda Wetter zu Mann und Töchtern: "Mama streikt" und fährt alleine in den Urlaub. Anfangs reiste noch das schlechte Gewissen mit, doch inzwischen ist ihr klar: "Wenn man eine Auszeit von der Familie nimmt, merkt man, wie schön und wertvoll so etwas sein kann." Und wenn sie mit aufgetankten Energiereserven zurückkehrt, profitiert die ganze Familie.



Als Klinikärztin sind Schichtdienst und Überstunden für Nathalie Rans an der Tagesordnung. Doch anstatt sich im Urlaub vom Stress zu erholen, verbringt sie seit Jahren ihren Jahresurlaub damit, in den Slums von Kalkutta notleidenden Menschen zu helfen. Als Opfer sieht Nathalie Rans diese Tätigkeit jedoch nicht: "Ich empfinde das, was ich tue, als wahnsinnige Bereicherung."



"Warum in die Ferne schweifen?", fragen sich Lore und Kurt Pregizer. Seit 45 Jahren verbringt das Ehepaar seinen Urlaub auf dem Campingplatz, keine 30 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. "Es ist einfach schön, erwartet zu werden und Freundschaften zu pflegen." Dass Lore damals spontan einen Wohnwagen kaufte, ist für Kurt noch heute die beste Entscheidung seiner Frau.



Auch Gabriele Bartsch sucht in ihrer freien Zeit nicht die großen Reisen, sondern vielmehr innere Einkehr. Die Geschäftsführerin einer Stuttgarter Agentur zieht sich in ein Zen-Kloster zum Schweigen zurück und findet darin den idealen Ausgleich zu ihrem hektischen Arbeitsalltag: "Die Meditation hat direkten Einfluss auf meinen Alltag. Viele denken bei Spiritualität an den Himmel - mich hat das geerdet."



Johannes Müller ist im Alltag Marketingmanager in München. Im Urlaub reist er als Kriegsfotograf in den Nahen und Mittleren Osten und riskiert dabei sein Leben. "Meine Reisen sind kein Ausgleich zum Alltag oder zum Job, sondern eine Ergänzung. Bei mir herrscht eine große Neugier, der ich nachgehen will. Meine Reisen sind ein Stück weit Befriedigung dieser Neugier."



Für Prof. Dr. Ronald Hitzler ist Urlaub in aller erster Linie Entpflichtung vom Alltag: "Die Menschen brauchen eine Idee davon, dass es etwas gibt, wo sie nicht müssen, sondern können." Was die Menschen dann mit dieser Zeit anfangen, ist ebenso unterschiedlich wie die Menschen selbst, sagt der Soziologe. Während die einen am liebsten das tun, was sie auch den Rest des Jahres machen, wünschen sich andere eine größtmögliche Distanz zum Alltag.



Sonntag, 09. Juli 2017 (Woche 28)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgeliefertern Untertitel für SR beachten!



18.45 SR: sportarena extra



Saarsport-History: Die Rallyelegende Manfred Hero Erstsendung: 08.06.2013 in SR



Sonntag, 09. Juli 2017 (Woche 28)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgeliefertern Untertitel für SR beachten!



21.55 SR: sportarena extra (WH) Saarsport-History: Die Rallyelegende Manfred Hero Erstsendung: 08.06.2013 in SR



Montag, 10. Juli 2017 (Woche 28)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgeliefertern Untertitel für SR beachten!



09.50 SR: sportarena extra (WH von SO) Saarsport-History: Die Rallyelegende Manfred Hero Erstsendung: 08.06.2013 in SR



Sonntag, 16. Juli 2017 (Woche 29)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



18.45 SR: sportarena extra



Saarsport-History: Der 'Saarland-Ring' - Motorradrennen in St. Wendel Erstsendung: 13.07.2013 in SR



Sonntag, 16. Juli 2017 (Woche 29)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



21.55 SR: sportarena extra (WH) Saarsport-History: Der 'Saarland-Ring' - Motorradrennen in St. Wendel Erstsendung: 13.07.2013 in SR



Montag, 17. Juli 2017 (Woche 29)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



09.20 SR: sportarena extra (WH von SO) Saarsport-History: Der 'Saarland-Ring' - Motorradrennen in St. Wendel Erstsendung: 13.07.2013 in SR



Sonntag, 23. Juli 2017 (Woche 30)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



18.45 SR: sportarena extra



Saarsport-History: Die Nummer 1 in Europa an der Platte - die goldenen Jahre des ATSV-Saarbrücken Erstsendung: 15.06.2013 in SR



Sonntag, 23. Juli 2017 (Woche 30)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



22.25 SR: sportarena extra (WH) Saarsport-History: Die Nummer 1 in Europa an der Platte - die goldenen Jahre des ATSV-Saarbrücken Erstsendung: 15.06.2013 in SR



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



09.20 SR: sportarena extra (WH von SO) Saarsport-History: Die Nummer 1 in Europa an der Platte - die goldenen Jahre des ATSV-Saarbrücken Erstsendung: 15.06.2013 in SR



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/27.06.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 23.29) Hätten Sie's gewusst? Erstsendung: 15.03.1960 in BR



00.20 (VPS 00.15) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Erstsendung: 28.08.2016 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 3



01.05 (VPS 01.00) Wer weiss es? Erstsendung: 06.02.2017 in HR



01.50 (VPS 01.45) strassen stars Erstsendung: 12.03.2017 in HR Folge 427



02.20 (VPS 02.15) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 27.11.2016 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Manuel Andrack, Kristina zur Mühlen, Enie van de Meiklokjes, Achim Winter



03.05 (VPS 03.00) Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Mike Krüger Folge 457



03.35 (VPS 03.30) Die Montagsmaler Restaurant gegen Genießer Erstsendung: 16.01.1995 in SWR/SR Moderation: Sigi Harreis Folge 209



04.05 (VPS 04.00) Ich trage einen großen Namen (WH von SO) Erstsendung: 23.07.2017 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge 601



04.35 (VPS 04.30) BW+RP: Wer weiss es? (WH) Erstsendung: 06.02.2017 in HR



SR: Ecuador - Von den Anden an die Küste Erstsendung: 30.10.2005 in Das Erste



04.55 (VPS 04.50) SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH)



05.20 (VPS 05.15) BW+RP: Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH) Erstsendung: 28.08.2016 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 3



05.25 (VPS 05.20) SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 30. Juli 2017 (Woche 31)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



18.45 SR: sportarena extra



Saarsport-History: Kleines Land - Großer Fußball Das Saarland in der FIFA Erstsendung: 31.05.2014 in SR



Sonntag, 30. Juli 2017 (Woche 31)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



22.25 SR: sportarena extra (WH) Saarsport-History: Kleines Land - Großer Fußball Das Saarland in der FIFA Erstsendung: 31.05.2014 in SR



Montag, 31. Juli 2017 (Woche 31)/27.06.2017



Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



09.20 SR: sportarena extra (WH von SO) Saarsport-History: Kleines Land - Großer Fußball Das Saarland in der FIFA Erstsendung: 31.05.2014 in SR



Montag, 31. Juli 2017 (Woche 31)/27.06.2017



Geänderten Beitrag beachten!



23.30 (VPS 23.29) Hätten Sie's gewusst? Erstsendung: 28.10.1961 in BR



