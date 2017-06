Die Bundesregierung will Hassbeiträgen in sozialen Medien den Riegel vorschieben. Für Gruner + Jahr-Chefin Julia Jäkel reicht das nicht. Sie wünscht sich eine breite Diskussion. Justizminister Maas hat nichts dagegen.

Das "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" ist nach Überzeugung von Gruner + Jahr-Chefin Julia Jäkel "eine erste kleine Antwort" auf die schwierigen Fragen im Zusammenhang mit Hate Speech und Fake News in sozialen Medien. "Wir müssen um die großen Plattformen, besonders Facebook, eine gesellschaftlich-politische Debatte führen", sagte die Vorsitzende der G&J-Geschäftsführung am Dienstag in Berlin. "Und wir finden, dass sich das nicht erschöpfen darf in einer Diskussion um ein einziges Gesetz." Sie dürfe auch nicht mit der Bundestagswahl enden.

Strafbare Handlungen, Beleidigungen, Verleumdungen im Netz seien nur ein Teil des Problems. Es gebe noch andere Herausforderungen, neuartige Einflussnahmen auf die demokratische Öffentlichkeit. "Der amerikanische Wahlkampf habe gezeigt, was alles passieren kann und mit welcher Kraft Plattformen ...

