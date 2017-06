Die SPD will noch in dieser Woche die Ehe auch für homosexuelle Paare freigeben. Der Union gelingt es nicht, die Abstimmung ein weiteres Mal zu verhindern. Stattdessen lässt sie ihre Abgeordneten frei abstimmen.

Kanzlerin Angela Merkel hat für die von der SPD verlangte Bundestagsabstimmung über die Ehe für alle den Fraktionszwang in der Union aufgehoben. Die CDU-Chefin sagte am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der Sitzung der Unionsfraktion, es gehe bei der Abstimmung um eine Gewissensentscheidung. Deswegen könnten die Abgeordneten frei abstimmen.

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die SPD kurz zuvor scharf dafür kritisiert, das Thema auf die Tagesordnung setzen zu wollen: "Das ist ein Vertrauensbruch, und wir werden der Aufsetzung auch nicht zustimmen", sagte er vor der Sitzung. "Die SPD muss dann eben mit der rot-grünen Opposition zusammen diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung setzen und muss dann gegen uns diese Abstimmung durchführen", fügte er hinzu. Die SPD hatte dies am Vormittag angekündigt. Die Union sei von der Entscheidung überrascht worden, ...

