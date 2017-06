Berlin (ots) - Die ITB Berlin informiert regelmäßig in ihrem Social Media Newsroom online unter http://newsroom.itb-berlin.de/de/news über Neuigkeiten von der führenden Reisemesse der Welt.



Wie verändert Künstliche Intelligenz künftig unser Leben und wie sehen die Auswirkungen speziell auf die Tourismus-Industrie aus? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gäste und Redner der diesjährigen VIR Online Innovationstage, die am 21. und 22. Juni 2017 im Marshall Haus auf dem Berliner Messegelände stattfanden. Die ITB Berlin fungierte als Kooperationspartner und Co-Gastgeber. Bei der Veranstaltung berichteten Referenten insbesondere über den bereits möglichen Einsatz sowie die Zukunft der Künstlichen Intelligenz in der Reiseindustrie und weiteren Branchen. So verwenden Flug-Metasucher zum Beispiel Chatbots in der Kundenkommunikation per Skype und Facebook Messenger und in der Sportindustrie lässt sich mit Hilfe von elektronischen Impulsen bereits die Fußstellung von Läufern optimieren.



Darüber hinaus fand am ersten Veranstaltungstag des Events wieder der angesehene Sprungbrett Wettbewerb statt. Hierbei bewerben sich innovative Newcomer, also Start-Ups, sowie etablierte Unternehmen mit neuartigen Ideen, die für die gesamte Branche Relevanz haben. Unter den Newcomern machte in diesem Jahr Juvigo das Rennen. Das Unternehmen hat eine Plattform für die Buchung von Ferienlagern und Jugendcamps entwickelt. Damit richtet sich das Start-Up gleichermaßen an Eltern und ihre Kinder. Den Titel für die beste Idee unter den etablierten Bewerbern konnte sich DreamCheaper sichern. Das Unternehmen beobachtet die Entwicklung von Preisen nach einer Buchung und storniert im Fall einer Senkung die Reservierung und nimmt eine neue Buchung vor.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt.



