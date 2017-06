München (ots) -



- National Geographic zeigt den emotionsstarken Dokumentarfilm "Weg aus der Asche" als deutsche TV-Premiere am 1. Juli um 21.00 Uhr - Das preisgekrönte RadicalMedia Team und der Emmy-nominierte Filmemacher Michael Bonfiglio zeigen die Auswirkungen der umstrittenen Bergbauindustrie auf Wirtschaft, Gesundheit und Klima



Kraftwerksbetreiber nennen sie schwarzes Gold, Umweltaktivisten dagegen Klimakiller Nummer eins: In den USA führen Kohle-Befürworter und -Gegner einen regelrechten Krieg gegeneinander. Seit dem 19. Jahrhundert ist Kohle eine zuverlässige Treibstoffquelle, die wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Welt beitrug. Ein Blick auf das jüngst von US-Präsident Trump erlassene Dekret zur Aufhebung des von Obama eingeführten Clean Power Plans zeigen, dass Kohle politisch und wirtschaftlich gesehen auch heute noch für viele Amerikaner eine zentrale Rolle spielt. Drängende Herausforderungen des 21. Jahrhunderts - der Klimawandel allen voran - heizen die Diskussionen um die umstrittene Kohleindustrie weiter an. "Weg aus der Asche" schildert in eindrücklichen Bildern, anhand persönlicher Interviews mit Betroffenen und mit vielen Hintergrundinformationen, die Auswirkungen des Kohleabbaus in den USA auf Mensch und Umwelt. Produziert wurde die Dokumentation vom preisgekrönten RadicalMedia Team und dem Emmy nominierten Filmemacher Michael Bonfiglio in Kooperation mit Bloomberg Philantrophies. National Geographic zeigt die Dokumentation am 1. Juli 2017 um 21.00 Uhr als exklusive deutsche TV-Premiere.



National Geographic Global Networks CEO Courteney Monroe hält die Dokumentation für einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung hin zu sauberer Energie. "Dieser Film untersucht den Einfluss von Kohle auf den Klimawandel und stellt Lösungsansätze vor, die unter wirtschaftlichem Druck stehende Bergbaustädte wieder auf Vordermann bringen sollen, ohne dabei der Umwelt zu schaden."



Mehr als Krieg gegen Kohle



"Seit über einem Jahrhundert haben Energie- und Bergbauunternehmen die Profite der Kohleindustrie privatisiert, während die Kosten von der gesamten Gesellschaft getragen werden", so Michael R. Bloomberg, Gründer von Bloomberg Philantrophies und Autor des neuen Buches "Climate of Hope". "Die Verschmutzungen durch Kohle-Plantagen sind jährlich für den Tod von 7.500 Amerikanern und die Entstehung von noch mehr ernsthaften Erkrankungen verantwortlich. "Gerade im fortschreitenden Klimawandel spielt der Umgang mit der Kohlekraft und grundsätzlich die Kohlegewinnung als Energiequelle eine beachtliche und zentrale Rolle. "Weg aus der Asche" zeigt Folgen und Konsequenzen, die die Kohleindustrie auf Mensch und Natur in den Bergbauregionen von den Appalachen bis zum Powder River Basin in Montana hat. Dabei geht die Feature-Dokumentation weit über die Rhetorik des "Kriegs gegen Kohle" hinaus und verzichtet auf einfache Verurteilungen der umstrittensten Industrie der USA. Im Zentrum stehen bewegende Geschichten amerikanischer Familien und Ortschaften in Ungewissheit über die Auswirkungen des Kohleabbaus auf ihr gegenwärtiges Leben und die Zukunft unter der neuen US-Regierung. Der Film beleuchtet beide Seiten und lädt die Zuschauer ein, sich ein informiertes Bild über diese viel diskutierte Industrie zu machen und zu verstehen, was sie für ihr eigenes Leben und die Umwelt bedeutet und bedeuten wird.



USA 2017, Zweikanalton, OT: From the Ashes



Sendetermin



- Deutschlandpremiere der Dokumentation "Weg aus der Asche" am 1. Juli 2017 um 21.00 Uhr auf National Geographic - Wahlweise in der deutschen Sprachfassung oder dem englischen Original - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



Über National Geographic im TV



National Geographic Partners LLC (NGP), ein Joint Venture der National Geographic Society und 21st Century Fox, veröffentlicht weltweit Premium-Content zu den Themen Wissenschaft, Abenteuer und Forschung. NGP vereint die Pay TV-Sender National Geographic, Nat Geo Wild und Nat Geo people mit den weiteren Kanälen von National Geographic wie das National Geographic Magazin, National Geographic Studios, digitale Medien und Social Media-Plattformen, Bücher, Karten, Kindermedien sowie zusätzlichen Aktivitäten wie Reisen, Events, Archiv und das Lizenz- und E-Commerce Geschäft. National Geographic hat sich seit knapp 130 Jahren der Mission verschrieben immer weiter voran zu gehen und erreicht monatlich 730 Millionen Menschen in 172 Ländern und in 43 Sprachen auf der ganzen Welt. 27 Prozent der Einnahmen von National Geographic Partners LLC wird genutzt, um die National Geographic Society bei der Förderung der Wissenschaft und Bildung zu unterstützen. In Deutschland wird National Geographic Partners LLC vertreten durch die Fox Networks Group Germany. Der Deutschland-Sitz des Unternehmens ist München. Weitere Informationen unter nationalgeographic.de.



