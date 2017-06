Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum "Get Together Fernsehfilm" trafen sich am Dienstag, 27. Juni 2017, im Rahmen des 35. Filmfests München Produzenten, Regisseure und zahlreiche prominente Schauspieler wie Senta Berger, Maria Furtwängler, Ulrike Kriener, Mariele Millowitsch, Stephanie Stappenbeck, Stephanie Stumph, Thekla Carola Wied, Henning Baum, Heiner Lauterbach, Fritz Karl, Dominic Raacke, Armin Rohde und viele andere.



"Qualität und Erfolg vertragen sich allerbestens. Das hat in diesem Jahr einmal mehr Senta Berger mit dem erfolgreichen Zweiteiler 'Verlorene Sicherheit' aus der Reihe 'Unter Verdacht' bewiesen - ein gewagter Film, der an die Grenzen geht, und ein großer Erfolg bei Kritikern und Zuschauern", so ZDF-Fernsehfilmchef Reinhold Elschot vor mehr als 300 geladenen Gästen. Zudem kündigte der stellvertretende ZDF-Programmdirektor drei neue Serien an, die in diesem Jahr für das ZDF entstehen: "Ferdinand von Schirach - Schuld" mit Moritz Bleibtreu, die Banken-Serie "Bad Banks" mit Paula Beer und "Parfum" von Philipp Kadelbach.



Hervorgehoben wurden außerdem die auf dem diesjährigen Münchner Filmfest vertretenen ZDF-Produktionen "Der gute Bulle" (mit Armin Rohde, inszeniert von Lars Becker), "Der Polizist, der Mord und das Kind" (mit Matthias Koeberlin) von Regisseur Johannes Fabrick, die neue Staffel von "Tannbach" und der Psychothriller "Detour" aus der Reihe "Stunde des Bösen", bei der ausschließlich Frauen Regie führten. Der ZDF-Fernsehfilmchef bedankte sich außerdem bei Gabriele Pfennigsdorf und Prof. Klaus Schäfer für die Förderung und Unterstützung des FFF Bayern: "Ihr seid die Besten!" Das ZDF ist 2017 mit insgesamt 16 Produktionen auf dem 35. Münchner Filmfest vertreten.



https://presseportal.zdf.de/pm/das-zdf-auf-dem-filmfest-muenchen-1/



http://twitter.com/ZDFPresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349 Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/filmfestmuenchen



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121