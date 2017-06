Düsseldorf (ots) - Kürzlich eröffnete New Horizons in Düsseldorf sein weltweit erstes Sprachcenter. Egal ob Schüler, Mütter und Väter in der Elternzeit oder Manager - jeder, der seine Englischkenntnisse verbessern möchte, kann dies zukünftig bei New Horizons English tun.



Bekannt ist New Horizons aus dem IT- und Business-Skills-Sektor, in dem das Unternehmen seit über 35 Jahren Schulungen anbietet. Sowohl gute IT- als auch Englisch-Kenntnisse sind in der heutigen Zeit von oberster Priorität. So lag eine Erweiterung des Konzepts in den Sprachbereich nahe. Täglich benötigen 43 Prozent der Deutschen allgemeine Fremdsprachenkenntnisse in ihrem Unternehmen, davon ist Englisch mit fast 90 Prozent die am häufigsten geforderte Sprache.



Da bei allen Unterrichtseinheiten das Sprechen im Fokus steht, wird in kleinen Gruppen ausschließlich auf Englisch kommuniziert. Eine offene Atmosphäre unterstützt dabei eine ungezwungene Interaktion mit den Mitlernenden und hilft auf diese Weise, die Lernziele schneller zu erreichen. Um eine hohe Flexibilität gewährleisten zu können, werden auch multimediale Lösungen eingesetzt, damit die Studenten von überall die Kurse besuchen und weiterführen können. Das branchenführende virtuelle Klassenzimmer und Live-Lehrer ermöglichen dabei ein Lernerlebnis, das dem Lernen in einem physischen Unterrichtsraum stark ähnelt.



Das Sprachcenter von New Horizons English hat mit einer herkömmlichen Sprachenschule wenig zu tun. "Bei uns gibt es eine Feature-Tafel, originelle Möbel und sogar einen Kickertisch! Alles verteilt über offen angelegte Räumlichkeiten, die die Kommunikation und Interaktion zwischen allen Anwesenden fördern", so Christopher Eden, Chief Development Officer, New Horizons Computer Learning Centers weiter. Ebenfalls einzigartig: Die Bibliothek mit den großen Eichentischen, die an die Bibliotheken in den Universitäten von Oxford und Cambridge erinnert, und die Tablets, die die Studierenden fürs Lernen im Sprachcenter leihen können.



Weitere Informationen unter: https://www.newhorizonsenglish.com



