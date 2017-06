Zürich (ots) -



Das Schweizer Vorsorgesystem gerät zunehmend aus dem

Gleichgewicht. Die Notwendigkeit zur Anpassung ist an der AWP-Tagung

am Dienstag in Bern unbestritten, die Rezepte dazu aber weiterhin

vielfältig.



Die 44. AWP-Tagung stand unter dem Motto "Werkstatt Altersvorsorge

- wie Gleichgewicht hergestellt wird". Die Referate und Diskussionen

unter den rund 80 Teilnehmenden zeigten insbesondere eines: Einfache

Lösungen gibt es nicht. Zu gross und vielfältig ist die Anzahl der

Einflussgrössen und Stellschrauben und zu unterschiedlich sind die

politischen Prioritäten.



Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei der Bank

Julius Bär, befürchtet, dass das Thema Inflation in der Diskussion

über die Altersvorsorge unterschätzt wird. Er zeigte auf, dass eine

alternde Bevölkerung potentiell inflationstreibend wirkt und wir vor

diesem Hintergrund in den nächsten 10 Jahren wieder mit steigenden

Inflationsraten rechnen müssen.



Monika Bütler, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der

Universität St. Gallen, ging in ihren Ausführungen auf die

zunehmenden Wahlmöglichkeiten in der beruflichen Vorsorge ein. Sie

machte dabei deutlich, dass jede Wahl direkte Auswirkungen auf das

jeweilige Individuum, auf die betroffene Pensionskasse aber auch auf

den Staat bzw. das soziale Auffangnetz hat. Warum Schweizerinnen und

Schweizer heute tendenziell zu wenig Geld zur Seite legen, erläutert

sie vor der Kamera von AWP Video (https://www.youtube.com/watch?v=Mk3

WG70mVCc&feature=em-upload_owner).



Françoise Bruderer Thom, die die Pensionskasse Post führt, zeigte

auf, wie sie ihre Kasse dynamisch im Gleichgewicht hält. Es gibt

dabei ihrer Meinung nach keine einfachen Lösungen, vielmehr sei das

System fortlaufend in kleinen Schritten und im Konsens der

Anspruchsgruppen anzupassen. Vom Gesetzgeber erwartet sie Leitplanken

aber kein zu starres Korsett.



Kein Konflikt zwischen den Zielen der Geldpolitik und einer

nachhaltigen Altersvorsorge besteht für Dewet Moser,

stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der SNB. Die Nationalbank

strebt mit ihrer Politik stabile Rahmenbedingungen für Wachstum und

Beschäftigung in der Schweiz an und dies sei auch im Interesse der

Vorsorgewerke, machte der Zentralbanker klar.



Ein Plädoyer für die Anlageklasse Immobilien gab Adrian Schenker,

VR- und GL-Mitglied der Swiss Finance & Property Group. Er sehe

aktuell keine Immobilienblase in der Schweiz. Um gegen steigende

Zinsen gewappnet zu sein, würde er den Fremdfinanzierungsgrad bei

Immobilienanlagen möglichst tief halten.



Auf dem Polit-Podium kreuzten die Nationalräte Regine Sauter

(FDP/ZH ) und Sebastian Frehner (SVP/BS) als Gegner der

Altersvorsorge-Reform die Klingen mit den Befürwortern Barbara Gysi

(Nationalrätin SP/SG) und Erich Ettlin (Ständerat CVP/OW).



Moderiert wurde die AWP-Tagung wiederum von Eveline Kobler,

Leiterin der Wirtschaftsredaktion von Radio SRF.



Die nächste AWP-Tagung findet am 27. Juni 2018 in Bern.



Über AWP Soziale Sicherheit



Die traditionelle AWP-Tagung findet jährlich statt und wird vom

Fachmagazin "AWP Soziale Sicherheit" organisiert. Die Fachpublikation

deckt seit über 40 Jahren die gesamte Bandbreite der Vorsorge und

sozialen Sicherheit ab mit einem Schwerpunkt auf der Zweiten Säule.

"AWP Soziale Sicherheit" erscheint zweimal monatlich. Die Redaktion

steht unter der Leitung der Fachjournalistin Susanne Kapfinger.

Herausgeber ist seit Gründung der Zeitschrift Hansjürg Saager, der

Verlag ist Teil von SDA/AWP Multimedia.



