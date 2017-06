Der US-Versicherer AIG gibt sich selbstbewusst: Er will mit Policen gegen Cyberangriffe sein Europa-Geschäft deutlich ausbauen. Allerdings haben die Amerikaner selbst turbulente Monate hinter sich.

Für viele Firmen war der Computervirus "Wanna-Cry", der im Mai weltweit 200.000 Rechner infiziert hatte, ein Alptraum. Der US-Versicherer AIG sieht ihn jedoch als Beschleuniger für seine Expansion nach Europa und vor allem Deutschland: Denn immer mehr Unternehmen sind an Versicherungen gegen Cyberangriffe interessiert. Der US-Konzern will durch solche Policen sein bisher kleines Europa-Geschäft deutlich ausbauen. "In Deutschland liegt unser Marktanteil um rund ein Prozent. Es gibt also Platz für Wachstum", sagte AIG-Mitteleuropa-Chef Alexander Nagler dem Handelsblatt. Als eher ...

