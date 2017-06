Die Europäische Union und Großbritannien verhandeln über den genauen Ablauf des Brexit. Kurz vor der nächsten Runde zeigen sich die Briten kompromissbereit. Gleichzeitig beharrt das Königreich auf diversen Knackpunkten.

Die britische Regierung deutet Zugeständnisse bei den ersten Knackpunkten in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union an. Beide Seiten hätten ihre Eröffnungsposition dargelegt, jetzt müsse man verhandeln, sagte Staatssekretär Robin Walker vom britischen Brexit-Ministerium am Dienstag in Brüssel.

London

