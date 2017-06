Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Shenzhen Qianhai Fortune Valley Capital Management Co., Ltd (FVC), Anbieter von Dienstleistungen aus einer Hand in den Bereichen Ressourcenintegration und Projektfinanzierung für chinesische börsennotierte Unternehmen im Bereich Public-Private-Partnerships (PPP), ist ein privater Investmentfondsmanager, der bei der Asset Management Association of China unter der Registrierungs-Nr. P1015259 registriert ist.



FVC repräsentiert ein börsennotiertes Unternehmen, das sich gemäß seiner strategischen Pläne auf die Wasseraufbereitung in der Umweltindustrie konzentriert, um Akquisitionsziele (Zielunternehmen) mit den unten stehenden Anforderungen zu finden:



I. Industrieanforderungen



Das Zielunternehmen sollte sich im Bereich der Wasseraufbereitungsindustrie befinden.



II. Technische Anforderungen



Das Zielunternehmen muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:



- Bereiche: Design, Bauwesen und/oder Betrieb von wasserbezogenen Projekten innerhalb der Bereiche See- und Brackwasser-Entsalzung, Abwasseraufbereitung auf Gemeinde-, ländlicher und Industrieebene; - Technologien: proprietäre Technologie und Produktionskapazität für fortschrittliche Anlagen oder Chemikalien, die für die Wasseraufbereitungsindustrie verwendet werden; proprietäre Technologie für Membran- und Wasseraufbereitungsverfahren; - Produkte: Die relevanten Produkte des Zielunternehmens werden auf die Bereiche Wasseraufbereitung, Batterie, Energie sowie im optischen und medizinischen Bereich angewandt.



III. Anforderungen auf Betriebsebene



Der Geschäftsumfang des Ziels muss die folgenden Basisanforderungen erfüllen:



- Der Gewinn des letzten Geschäftsjahres des Zielunternehmens ist positiv und der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber den Vermögenswerten (RLTA) beträgt grundsätzlich weniger als 75%; - Bei inländischen Zielunternehmen beträgt das Betriebsergebnis des letzten Geschäftsjahres nicht weniger als RMB 200 Mio.; - Bei ausländischen Zielunternehmen beträgt das Betriebsergebnis des letzten Geschäftsjahres nicht weniger als RMB 500 Mio.; - Unternehmen, welche die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, werden grundsätzlich nicht berücksichtigt; - Die oben genannten Schwellengrenzwerte und Anforderungen können reduziert werden, wenn das Zielunternehmen über eine einzigartige oder hochentwickelte Technologie verfügt oder in Bezug auf die Entwicklung der Industrie oder bei Produkt-Upgrades federführend ist und seine Marktanteile rasch ausbauen kann oder wenn es sich um ein Hightech-Unternehmen handelt, bei dem der RLTA-Wert weniger als 80% beträgt.



Neben der Suche der passenden Akquisitionsziele für unsere Kunden suchen wir ebenfalls qualifizierte Investoren, die an chinesischen PPP-Projekten interessiert sind. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.



Adresse: 13N2, Building B SCC Mobile: Zhongzhou +86-139-2370-7549 Holding Center HaiDeYiDao E-Mail: Rd angela.an@fvcapital.cn Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China



OTS: Shenzhen Qianhai Fortune Valley Capital Management Co., Ltd (FVC) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127116.rss2