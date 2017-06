Nach dem Absturz der Digitalwährung Ethereum um 96 Prozent geriet die Onlinebörse GDAX in die Kritik. Nun geht sie auf die Anleger zu und will diese doch für ihre Verluste entschädigen. Das ist nicht ganz uneigennützig.

Dieser Absturz hatte Schlagzeilen gemacht: Am Mittwoch vergangener Woche kam es zu einem bisher nicht gesehenen Kurssturz bei Ethereum, der nach dem Bitcoin zweitgrößten Digitalwährung der Welt. Der Wert eines Ethereum, abgekürzt Ether, stürzte von rund 317 Dollar auf 13 Dollar ab. Zahlreiche große Börsen setzten den Handel kurzzeitig aus, darunter der Marktplatz GDAX, der zum US-Marktführer Coinbase gehört. Nach Freigabe des Handels erholte sich der Ethereum-Kurs schnell und stieg wieder auf knapp 300 Dollar. Aktuell notiert ein Ether bei 250 Dollar.

Der Schaden war da jedoch bereits angerichtet. Durch den Kursverfall von rund 96 Prozent verloren zahlreiche Anleger binnen Minuten Hunderte oder Tausende Dollar. Im Internet machten diese ihrem Ärger Luft. Ein ganzes Ether-Depot für einen Schleuderpreis zu verkaufen, während die Währung bei anderen Marktplätzen im 275-Dollar-Bereich notiert habe, sei Diebstahl, schrieb ein Nutzer. GDAX habe den Handel nicht rechtzeitig angehalten, damit sich der Preis mit dem auf anderen Marktplätzen abgleiche. "Ihr habt Menschen auf schreckliche Art und Weise enttäuscht."

Der Protest scheint Eindruck gemacht zu haben. In einem Blogeintrag erklärt der Vizechef des Börsenbetreiber, Adam White, nun folgendes: "Wir werden einen Prozess in Gang setzen, der die Kunden-Accounts, die vom Preisrutsch am 21. Juni (...) betroffen sind, kompensiert. Dies wird dazu führen, dass die Kunden ihren ursprünglichen Kontostand auf die Höhe von vor dem Preisrutsch zurückgesetzt bekommen." White betont, dass Kunden, die vom Preisrutsch profitiert und Ethereum zu besonders billigen Kursen gekauft haben, nicht von der Rücksetzung betroffen seien. All diejenigen aber, die Verluste erlitten hätten, sollten auf Firmenkosten entschädigt werden.

Der Schritt des Marktplatzbetreibers kommt überraschend. Kurz nach dem Kurssturz hatte GDAX noch erklärt, dass die umstrittenen Geschäfte nicht rückabgewickelt werden. Nach jetzigem Wissensstand wäre GDAX zu seinem kundenfreundlichen Vorgehen auch nicht verpflichtet. Denn so verständlich der Ärger aus Anlegersicht auch sein mag: Viele Marktbeobachter sehen den Fehler auf Seite der Kunden.

Tatsächlich haben die meisten langfristig orientierten Investoren beim Crash und der anschließenden Erholung kein Geld verloren. Sie waren bei den ersten rapiden Kursbewegungen in ...

