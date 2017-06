Die Gruppe entwickelt und fertigt an ihren Standorten in Nabburg, Tschechien und Bulgarien Kunststoffkomponenten und Systemlösungen. Bereits 2015 schaffte Inotech durch die Mehrheitsbeteiligung am Tochterunternehmen Popp Eood eine Basis für ihre Präsenz in Bulgarien und damit in Süd-Ost-Europa. Popp beschäftigt sich im Kern mit der Fertigung von Spritzgussteilen sowie der Baugruppenmontage.

Der Süd-Ost-Europa-Markt wird für die Inotech-Gruppe als Wirtschaftsstandort immer bedeutender, da zunehmend Kunden ihre Produktionen dorthin verlagern. Das entstehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...