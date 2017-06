Vevey - Der Hedgefonds Third Point stösst mit seinen Forderungen zum Umbau von Nestlé bei einigen anderen Investoren des Nahrungsmittelriesen auf taube Ohren. Fondsmanager halten die Renditeforderungen des streitbaren US-Investors Daniel Loeb für überzogen und fürchten, dass darunter das langfristige Wachstum leiden könnte.

Zudem halten sie weder den von dem Fonds angemahnten raschen Verkauf der milliardenschweren Beteiligung an L'Oréal noch einen Aktienrückkauf für sinnvoll. Das ist ein Dämpfer für Hedge-Fonds-Manager Loeb, der sich über Third Point für 3,5 Mrd USD einen Anteil von gut einem Prozent an Nestlé gesichert hatte. In einem Schreiben an Investoren hatte er einen rascheren Umbau des Konzerns mit Marken wie Nespresso, Maggi oder KitKat gefordert, der zuletzt seinen langjährigen Wachstumszielen hinterherhinkte.

Investitionen in Auf- und Aubau des Geschäfts

Nestlé sind laut Fondsmanager Daniel Häuselmann vom Vermögensverwalter GAM in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Fehler unterlaufen. "Sonst wäre sie nicht dort, wo ...

