Bei ihrem Arbeitszeitkongress in Mannheim stellt die Gewerkschaft die 35-Stunden-Woche in Frage. Wer Kinder betreut oder ein Haus baut, soll kürzer treten dürfen. Die Arbeitgeber fragen sich, wer dann die Arbeit macht.

Die IG Metall wird voraussichtlich mit der Forderung nach einer verkürzten Vollzeit in die kommende Tarifrunde für die 3,7 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ziehen. Das zeichnet sich nach einem Arbeitszeitkongress der Gewerkschaft in Mannheim ab. Für die Beschäftigten stehe die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben auf der Prioritätenliste ganz oben, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor gut 800 Mitgliedern der regionalen Tarifkommissionen. "Es geht um das Wahlrecht, die Arbeitszeit temporär zu verkürzen - etwa auf 28 Stunden, wenn Beschäftigte es wollen."

In Westdeutschland gilt für Metaller regulär die 35-Stunden-Woche, im Osten arbeiten sie drei Stunden länger. In einer Beschäftigtenbefragung gaben aber gut 20 Prozent der Befragten an, dass sie zumindest zeitweise lieber weniger als 35 Wochenstunden arbeiten würden - etwa weil sie für ihre Kinder da sein, ein Haus bauen oder einfacher weniger oft in den Betrieb pendeln wollten. Auch diese Wünsche müssten zählen, nicht nur die Belange der Unternehmen.

Die verkürzte Arbeitszeit soll dabei nach den Vorstellungen der IG Metall allen Beschäftigten offen stehen. Einen Entgeltausgleich sieht die Gewerkschaft allerdings nur bei besonderen Anlässen vor - etwa wenn Kinder im Haushalt zu betreuen oder Familienangehörige zu pflegen sind. "Wir wollen diesen Entgeltausgleich als eine zeitgemäße Sozialleistung tariflich regeln, weil Zeit für Kinder und Pflege gesellschaftlich notwendig ist", betonte Hofmann. Außerdem müsse ein ...

