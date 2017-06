Am Montag sackte der Goldpreis in kürzester Zeit um 1,6 Prozent, quasi senkrecht nach unten. Fehlorder? Flash-Crash? Spekulanten? Was für diese Theorien spricht und warum Goldanleger wieder aufatmen.

Um 10 Uhr geschah am Montag an der Rohstoffbörse etwas, was Goldanleger in Aufregung versetzte: Der Goldpreis fiel binnen Sekunden von 1254 Dollar unter 1237 Dollar, ein Minus von 1,6 Prozent. Zwar hat sich der Goldpreis mittlerweile nahezu erholt, doch der Blick auf den Vorfall lohnt auch am Tag danach.

Ein konkreter Anlass war nicht auszumachen, selbst Donald Trump dürfte zu dieser Zeit geschlafen statt getwittert haben.

Was also war es? Schnell machte die Theorie vom "Fat Finger Trade" die Runde. Gemeint ist damit eine Fehleingabe bei einer einzelnen Order, die von automatisierten Handelssystemen unmittelbar umgesetzt wird. Ein Börsenhändler, der sich mit "Wurstfingern" vertippt, kann so riesige Handelsvolumen auslösen, die die Kurse rapide steigen oder eben fallen lassen. In der Vergangenheit kam das durchaus öfter vor, es gibt eine Reihe von Beispielen.

In diesem Fall war das Handelsvolumen binnen einer Minute auf 1,8 Millionen Unzen Gold gestiegen, mehr als 18.000 Future-Kontrakte wechselten den Besitzer. Einige Börsenanalysten gehen deshalb davon aus, das die Zahl der Kontrakte mit der Zahl der Unzen verwechselt wurde. 18.150 Futures über je 100 Feinunzen Gold entsprechen umgerechnet 56 Tonnen Gold - nicht einmal Notenbanken ...

