Paphos, Zypern (ots) - Die Sonneninsel Zypern ist ein Mekka für Sportenthusiasten! Das Thanos Hotel Anassa ist Zyperns erste Adresse für sportliche Angebote in Kombination mit Luxus für alle Sinne. Das Fünfsternehotel an der Südwestküste der Mittelmeerinsel bietet seinen Gästen ein breites Aktivprogramm.



Radfahrer, Mountainbiker und Langstreckenläufer finden mit einer abwechslungsreichen Landschaft, gut ausgebauten Straßen und einem milden Klima ideale Bedingungen vor. Direkt am Asprokremnos-Strand gelegen bietet das Anassa ein traumhaftes Wassersport-Paradies für die gesamte Familie. Die "Swimming Clinic" lehrt und verbessert nicht nur die Technik einzelner Schwimmstile, sondern steigert nebenbei auch noch die Fitness.



Vier Weltklasse-Golfplätze liegen vom Anassa nur dreißig Autominuten entfernt. Hoteleigene Tennis- und Squashanlagen komplettieren das sportliche Outdoor-Angebot. Renommierte Trainer helfen den Gästen beim Einzel- oder Gruppen-Coaching, ihr Spiel auf ein neues Level zu heben. Sessions beim erfahrenen Yogi stärken Körper und Geist.



Wer gezieltes Muskelaufbautraining mit Gewichten oder ausgedehnte Kardio-Workouts den Outdooraktivitäten vorzieht, wird im ultramodernen Gym des Anassa seinen Lieblingsplatz finden. Pünktlich zur Saison wurde das Fitness-Center mit neuestem Technogym-Equipment ausgestattet. Neben Laufbändern, Fahrrädern und Crosstrainern für Ausdauer- und Warm-up-Sessions, gehören diverse Geräte für verschiedene Muskelpartien sowie unterschiedliche Tools für ein forderndes Ganzkörpertraining zum Angebot. Bei einer privaten Fitnesseinheit mit einem Personal Trainer können individuelle Bedürfnisse analysiert, Ziele formuliert und eine Trainingsroutine entwickelt werden. (60EUR pro Person/Stunde)



Nach den Sporteinheiten finden beanspruchte Muskeln im ganzheitlichen Thalassa Spa des Anassa Erholung. Etwa bei einer Hot-Stone-Massage mit anschließendem Regenerations-Bad oder bei einem Ganzkörperpeeling mit zyprischem Meersalz. (Osea Salts of the Earth Scrub, 70EUR)



Reservierungen über: anassa@thanoshotels.com



