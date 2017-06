Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SweeGen Inc., ein Unternehmen für natürliche Süßungsmittel, gab heute den Abschluss einer Rahmenvereinbarung vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung durch die chinesischen Behörden bekannt, die die Belieferung eines führenden Energy-Drink-Unternehmens in China zum Inhalt hat. Mit dem Einstieg in den chinesischen Markt erhält SweeGen mit seinem steviabasierten Süßungsmittel Zugang zu einem der größten Verbrauchermärkte der Welt.



Die Energy-Drinks-Kategorie hat global gemäß eines von Mintel am 25. August 2016 veröffentlichten Artikels im Jahr 2015 die Marke von 8,8 Milliarden Litern erreicht, wobei China mit einer beeindruckenden Umsatzsteigerung von 25% das größte Wachstum aufweist. Top-Länder der Kategorie Energy Drinks für 2015 sind die USA mit 3,3 Milliarden und China mit 1,4 Milliarden Litern (Mintel). Das Feld ist stark auf Innovation als treibende Kraft ausgerichtet und SweeGens Bestevia Reb-M hat als ein gesünderes und kalorienfreies Süßungsmittel das Zeug, den Absatz von Energy-Drinks in China in neue Höhen zu schrauben.



Steven Chen, SweeGens CEO, stellt dazu fest, "Mit einer Bevölkerung von mehr als einer Milliarde Menschen und einem geschärften Gesundheitsbewusstsein stellte der chinesische Markt eines der wichtigsten strategischen Ziele unseres Unternehmens dar. Die Einführung unseres Bestevia Reb-Ms mit seinem klaren, zuckerähnlichen Geschmack wird den chinesischen Verbrauchern dabei helfen, Kalorien einzusparen". SweeGens Bestevia Reb-M wurde nach dem erfolgreichen Bestehen rigoroser Prüfverfahren und Markttests in China von diesem bedeutenden chinesischen Getränkehersteller sehr positiv aufgenommen. Das Süßungsmittel wird, sobald die behördliche Genehmigung in China abgeschlossen ist, in einer neuen Produktlinie von Energy-Drinks zum Einsatz kommen.



SweeGens Bestevia Reb-M, ein einzigartiges Süßungsmittel auf Stevia-Basis, hat im Februar 2017 den "Letter of No Objection" der US-amerikanischen FDA erhalten, der die Unbedenklichkeit des Süßstoffs als Lebensmittelzutat bescheinigt, die in einer Vielzahl von Nahrungsmitteln verwendet werden kann. Die Überprüfung der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen in China und anderen Weltmärkten ist derzeit im Gange, um sicherzustellen, dass Verbraucher global Zugang zu diesem Süßungsmittel erhalten können.



INFORMATIONEN ZU SWEEGEN SweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kalorienfreien Süßungsmitteln für die Lebensmittel-, Geschmacksstoff- und Getränkebranche. Die solide Produkt-Pipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die garantierten Fertigungskapazitäten sowie Forschung und Entwicklung bilden die Grundlagen des Unternehmens für Innovationen und die Bereitstellung von hochwertigen Süßungsmitteln. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@sweegen.com. Besuchen Sie auch die Webseite von SweeGen unter www.sweegen.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und die Ertragskraft von SweeGen, Inc., sowie weitere Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sie sind keinerlei Zusicherungen und sind ihrem Wesen nach verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. und ohne Einschränkung diejenigen, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die in dieser Pressemitteilung vorhandenen zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit und SweeGen, Inc., lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Pressemitteilung widerzuspiegeln oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.



