Zum Verkaufsstart 429 Euro minus 30 Euro Cashback



- Einzigartiges Design dank 3D-Trendfarbgebung



- Dual-Kamera mit 20+12 Megapixeln, 2x-Hybrid-Zoom, 4fach-Fokus und Nacht-Modus für bessere und Aufnahmen und mehr Freunde, Fans und Follower



- Bewegte Bilder und 4K-Video mit GoPro Quik Edit



- Grandioses 3D-Sounderlebnis durch Grammy-Master-Tuning und Monster-Kooperation



Designed für den Tag - Gemacht für die Nacht



Mit seinem einzigartigen Design, bestehend aus 3D Curved Glas und polierter Metall-Glas-Rückseite aus 15 hochwertig gefertigten Schichten, glänzt das Honor 9 als Trendsetter. Die nahtlos in das Gehäuse integrierte Dual-Lens-Kamera und der vorne liegende Keramik-Fingerabdruck-Sensor runden die edle Optik des Honor 9 gelungen ab. Das Honor 9 ist Lifestyle, Trendsetter und Ausdruck von Persönlichkeit in einem. Dabei fängt die innovative Dual-Lens-Kamera des Honor 9 mit verbesserten Funktionalitäten lichtstarke Bilder am Tag und in der Nacht ein. Die kristallklaren Aufnahmen der 20MP-Monochrom- und 12MP-RGB-Sensoren der Hauptkamera sorgen für Highlights in den sozialen Medien, Shares und Likes. Dunkle, unterbelichtete Bilder am Abend und in der Nacht sind Vergangenheit - mit dem Honor 9 lassen sich auch Momente in schwierigen Lichtverhältnissen einfangen. Die speziell von Honor entwickelte Pixel-Binning-Technologie greift bei ausgeschaltetem Blitz automatisch und fasst dabei die Bildinformationen von vier Pixeln in einem Pixel zusammen. Dank des 2x-Hybrid-Zoom und dem 4fach-Fokus, bestehend aus Laser, Tiefe, Kontrast und PDAF (Phase Detection Auto Focus) für bewegte Motive, gelingt jeder Schnappschuss. Videos nimmt das Smartphone in feiner 4K-Auflösung auf. Mithilfe des Video-Bildstabilisators genießen die Zuschauer scharfe und ruhige Videos. Bessere Aufnahmen, das heißt weniger Nachbearbeitungszeit und mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Mit der integrierten GoPro Quik-Bearbeitungssoftware hat man in wenigen Minuten sein eigenes Video professionell geschnitten und produziert.



3D Sourround Sound dank Grammy und Monster Tuning



Das Smartphone ist längst zum mobilen Konzertsaal geworden. 40,6 Millionen Deutsche nutzen mittlerweile digitale Audio-Angebote wie Musik-Streaming. Die Histen-Technologie mit 3D-Sound und Tondesign von Grammy-Gewinner Rainer Maillard sorgen für ein kristallklares, räumliches Audio-Erlebnis. Und mit dem eigens für Honor entwickelten "Purity Modus von Monster" ist bestes Klangerlebnis an jedem Ort der Welt garantiert. Im Honor 9 ist ein Full HD Display (5,15 Zoll, 1.920x1.080) mit 428 ppi und 2.5D-Glas integriert - ideal für den mobilen Entertainmentgenuss. Das Smartphone wird durch einen Kirin 960 Octa-Core (4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz)-Prozessor angetrieben. 4 GB RAM, 64 GB ROM und erweiterbare microSD-Karte (bis zu 256 GB) bieten ausreichend Speicher. Der 3200mAh-Akku mit Schnelllade-Technologie sorgt für eine lange Smartphone-Nutzung. In 30 Minuten ist das Honor 9 wieder bis zu 40% aufgeladen.



Das Honor 9 ist erhältlich bei: vMall, Alternate, Amazon, Conrad, Cyberport, Media Markt, Notebooksbilliger, Otto, Saturn, Smartmobil und Yourfone



Honor ForTheBrave



*Wird zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.



